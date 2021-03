George-​​Floyd-​​Prozess beginnt mit dem Todesvideo

Zehn Monate nach dem Tod von George Floyd hat in Minneapolis der Prozess gegen den mutmaßlich verantwortlichen weißen Ex-Polizisten begonnen. Die Staatsanwälte zeigten den Geschworenen ein Video, auf dem der Angeklagte Derek Chauvin dem Schwarzen mehrere Minuten lang das Knie auf den Hals drückte, während Umstehende ihm wiederholt zuriefen, dass er aufhören solle und Floyd keuchte, dass er nicht atmen könne.

Der Staatsanwalt Jerry Blackwell sagte den Geschworenen im Eröffnungsplädoyer, die Zahl, an die sie sich erinnern sollten, sei neun Minuten, 29 Sekunden – solange hatte Chauvin im Mai 2020 mit seinem Knie Floyd auf den Gehweg gedrückt. Der damalige Polizist habe nicht aufgehört, selbst nachdem der mit Handschellen gefesselte Floyd 27 Mal gesagt habe, dass er nicht atmen könne, und reglos geworden sei, sagte Blackwell. «Er tat seine Knie auf seinen Hals und seinen Nacken, drückte und quetschte ihn, bis der schiere Atem – nein, meine Damen und Herren – bis das schiere Leben aus ihm herausgedrückt war.»

Herzstillstand als Todesursache

Der Verteidiger Eric Nelson entgegnete, Chauvin sei eingetroffen, um anderen Beamten zu helfen, die versucht hätten, Floyd in einen Streifenwagen zu befördern, während die umstehende Menschenmenge lauter und feindseliger geworden sei. «Derek Chauvin tat genau das, was ihm während seiner 19-jährigen Karriere beigebracht wurde», sagte er.

Nelson bestritt, dass Chauvin an Floyds Tod schuld ist. Es habe bei Floyd keine Anzeichen für Sauerstoffmangel gegeben und in seinem Körper hätten sich Fentanyl und Methamphetamin befunden. Der Drogenkonsum in Kombination mit seiner Herzerkrankung, hohem Blutdruck und Adrenalin hätten den Tod durch eine Herzrhythmusstörung verursacht.

Der Autopsiebericht der Gerichtsmedizin erwähnt Fentanyl und Methamphetamin in Floyds Körper, nennt als Todesursache aber einen Herzstillstand mit Verweis auf Bändigung, Gewahrsam und Druck auf den Hals durch die Polizei.

Polizist wegen Mordes angeklagt

Das von einer Augenzeugin aufgenommene Video gilt als zentrales Beweisstück. Es löste im vergangenen Jahr Proteste und Unruhen aus, auch weit über die Grenzen der USA hinaus.

Chauvin wurde aus dem Polizeidienst entlassen, nachdem das Video aufgetaucht war. Der 45-Jährige ist unter anderem des sogenannten Mordes zweiten Grades angeklagt, was in etwa einem Totschlag nach deutschem Recht entspricht. Bei diesem Vorwurf drohen einem Angeklagten maximal 40 Jahre Haft. Weil Chauvin keine Vorstrafen hat, dürfte das Strafmaß deutlich geringer ausfallen. Mord zweiten Grades bedeutet nach den Gesetzen im Staat Minnesota eine entweder absichtliche oder unabsichtliche Tötung, im Gegensatz zu einem Mord ersten Grades, also einer geplanten und vorsätzlichen Tötung.

Der Anwalt der Familie Floyd, Ben Crump, sagte vor dem Prozessbeginn vor dem Gerichtsgebäude, das Verfahren werde ein Test sein, «ob Amerika der Unabhängigkeitserklärung gerecht werden wird».

Unter den Augenzeugen, die angehört würden, werde eine Sanitäterin der Feuerwehr sein, die Floyd habe helfen wollen, kündigte Blackwell an. Als sie sich genähert habe, habe Chauvin sein Tränengas in ihre Richtung gerichtet und sie habe nicht helfen können, sagte er.

