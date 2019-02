Eis-​​Tsunami überrollt US-​​Festland

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im US-Bundesstaat New York ist augenblicklich ein äußerst seltenes Wetter-Phänomen zu beobachten: Ein Eis-Tsunami walzt über Straßen und Strommasten. Was ein einmaliger Anblick ist, ist aber durchaus gefährlich, denn die Kraft, mit der das Eis über das Land geschoben wird, ist so stark, dass Bäume entwurzelt und Straßenlaternen umgeknickt werden.

Der Eis-Tsunami geht vom Lake Erie aus und erstreckt sich entlang des Niagara River Parkways. Aufgrund des starken Windes mit Windspitzen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde kam es auf dem See zu einem Wetterphänomen, das sich Seiche nennt und vergleichbar ist mit dem Schwappen von Wasser in einer großen Schüssel.

Behörden warnen vor Gefahren

Das Eis wurde also von den großen Wellen und dem starken Wind über den Rand des Sees bis auf die Autostraßen gedrückt. Der «National Weather Service» warnte, dass es sich dabei um eine besonders gefährliche Situation handle und man wenn möglich das Reisen in den betroffenen Gebieten unterlassen sollte.

An incredible sight along the Niagara River in Fort Erie as strong winds from today's storm have pushed hundreds of chunks of ice on shore over barriers. #ONstorm pic.twitter.com/QYgHa7PcQb— Cody Law (@CodyLaw1) 24. Februar 2019

Die Eiswand türmt sich teilweise bis zu neun Meter hoch auf. «Es sieht unglaublich aus», schreibt ein Anwohner auf Twitter. Ein weiterer meint, es sei etwas vom Verrücktesten, was er je gesehen habe.

