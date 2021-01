Mann zieht schießend durch Chicago

Ein Mann hat bei einer Serie von Angriffen in Chicago drei Menschen erschossen und vier weitere schwer verletzt. Bei einem Schusswechsel mit Polizisten auf einem Parkplatz in einem nördlichen Randbezirk wurde er schließlich erschossen, teilte die Chicagoer Polizei mit. Warum er am Samstagnachmittag in der South Side begann, Menschen niederzuschießen, war nicht bekannt. Beim mutmaßlichen Täter handelt es sich um den 32-jährigen Jason Nightengale.

Erstes Opfer war ein 30-jähriger Student: der 32-jährige mutmaßliche Täter tötete ihn mit einem Kopfschuss, als er in seinem Auto in einem Parkhaus saß, teilte Polizeichef David Brown mit. Von dort zog der Mann weiter und ging – offenbar ohne Plan – in einen Wohnblock, wo er einen Wachmann erschoss und eine 77-jährige Frau mit einem Kopfschuss lebensgefährlich verletzte, die gerade ihre Post holen wollte, berichtete die Chicago Tribune.

Von dort ging er in ein Gebäude in der Nähe und stahl von einem Mann, den er kannte, das Auto. Er betrat anschließend einen Laden und erschoss dort einen 20-jährigen Mann und verletzte eine 81-jährige Frau mit Schüssen in Kopf und Hals schwer, sagte Brown.

Polizisten konnten den Täter auf einem Parkplatz stellen

Beim Verlassen des Ladens schoss er auf ein vorbeifahrendes Auto und verletzte eine 15-jährige Insassin schwer. Er ging dann wieder in den Laden und feuerte auf Polizisten, die dort gerade Ermittlungen aufgenommen hatten. Kein Beamter sei getroffen worden, sagte Brown.

Anschließend fuhr der 32-Jährige rund 16 Kilometer nördlich nach Evanston, das an Chicago angrenzt. Polizisten wurden dort zu einer Apotheke gerufen, in der Schüsse gefallen waren. Der mutmaßliche Täter war offenbar in die Apotheke gegangen, hatte erklärt, dies sei ein Raubüberfall und feuerte Schüsse ab, die niemand verletzten. Er ging dann über die Straße in ein Restaurant und schoss dort einer Frau in den Hals. Sie war in kritischem Zustand, sagte der Polizeichef von Evanston, Demitrous Cook.

Als der 32-jährige das Restaurant verließ, wurde er von Polizisten auf einem Parkplatz gestellt. Es kam zu einem Schusswechsel, bei dem er tödlich getroffen wurde, sagte Brown.

(L'essentiel/DPA)