Mysteriöse Puppen verstören Spaziergänger

Mehrere «Horrorpuppen» vor einer Art Höhle schockieren in der Schweiz bei St. Martin die Spaziergänger. Zumal nicht einmal dem Gemeinderat bekannt ist, was es um die Holzfiguren, die ganz in der Nähe der Staumauer herumbaumeln, auf sich hat. Die Bewohner der nahegelegenen Gemeinde Pfäfers können sich nicht darauf einigen, wann die Puppen zum ersten Mal erschienen sind.

«Die waren einfach plötzlich dort. Es ist sehr mysteriös», sagt Gemeindepräsident Axel Zimmermann gegenüber der Zeitung «20 Minuten». Er glaubt, dass die Puppen Teil einer Kunstausstellung sind, die vergangenes Jahr installiert wurde. Eine Angestellte in einem nahegelegenen Restaurant sei sich allerdings sicher, dass die Puppen schon seit mindestens fünf Jahren dort seien.

Sie hängen dort halbnackt

Die insgesamt fünf Puppen sind aus Holz geschnitzt und stellen eine Szene dar, die auf manche Leute verstörend wirken. Zwei weißhaarige und bärtige Männer stehen neben einem Baum und schauen zu drei halbnackten Frauen hinauf. Die Frauenpuppen sind am Kopf an einer Schnur aufgehängt, die sich über die kleine Höhle erstreckt. Die drei Frauenpuppen befinden sich in unterschiedlichen Positionen. Eine sieht aus, als würde sie auf Luft laufen, eine andere, als würde sie mit erhobenen Händen stehen bleiben, und die dritte scheint in der Luft zu sitzen. Alle drei Frauenpuppen haben wildes, helles Haar, das ihnen ein zerzaustes Aussehen verleiht. Alle fünf Puppen sind nur mit Lendenschurz bekleidet.

Da sich die Puppen auf einem Privatgrundstück der Kraftwerke Sarganserland AG (KSL) befinden, hat Gemeindepräsident Zimmermann sich über die Ausstellung nicht weiter den Kopf zerbrochen. Bislang habe sich niemand bei ihm direkt über die Puppen beschwert, auch wenn ein paar Anrufer im Jahr gerne mehr zu den Holzfiguren wissen wollten.

Figuren aus Walser Sagen

Die Installation steht in der Nähe der Staumauer und des Kraftwerks, welches der Axpo gehört. Diese musste auf Anfrage erst abklären, was es mit der mysteriösen Kunstinstallation auf sich hat. «Die Puppen sind Teil einer Kunstinstallation des Künstlers Thöny-Luck», sagt Tobias Kistner, Mediensprecher der Axpo, nachdem er intern Abklärungen getroffen hat. Sie sei eine Erinnerung an ein Märchen über die «wilden Männlein und wilden Weiblein aus dem Prättigau». Der Künstler wolle verhindern, dass diese Walser Sagen in Vergessenheit geraten.

