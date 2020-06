Weiterer Polizist wegen Tötung angezeigt

In den USA ist es in einem weiteren Fall von Polizeigewalt zu einer Anklage gegen einen Polizisten gekommen. Der Polizeibeamte Christopher Smelser aus dem Bundesstaat New Mexico muss sich wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten. Das berichtet «NBC News».

Smelser hatte bei einer Polizeikontrolle im Februar einen Mann namens Antonio Valenzuela so lange zu Boden gedrückt, ihm Schläge mit dem Taser versetzt und ihn in den Würgegriff genommen, bis dieser starb. Der mittlerweile veröffentlichte Autopsiebericht listete «Erstickungsverletzungen aufgrund physischer Einwirkung» als Haupttodesursache auf. Auch Metamphetamine, die im Körper des Opfers nachgewiesen werden konnten, hätten zum Tod mit beigetragen, so der Bericht.

«Ich werde dich erwürgen»

Der Polizeieinsatz, der zum Tod von Antonio Valenzuela führte, wurde mit einer Körperkamera aufgenommen. Für Empörung sorgte, dass auf dem Video mehrmals Smelsers Stimme zu hören ist, die Valenzuela, der sich am Boden gegen eine Verhaftung wehrt, droht: «Ich werde dich erwürgen.» Im Video ist auch zu hören, wie Valenzuale um Luft ringt.

Als Sofortmaßnahme hatte die Polizei des Bundesstaats New Mexico den Würgegriff pauschal verboten. Der Anwalt von Polizist Smelser verweist darauf, dass Valenzuela sich heftig gewehrt habe und Smelser darum dazu gezwungen war, Gewalt anzuwenden. Für Smelser gilt die Unschuldsvermutung.

