Müllmänner retten Mädchen (10) vor Pädokriminellen

Dion Merrick und Brandon Antoine: Das sind die Namen der zwei Müllmänner, die in Louisiana als Helden gefeiert werden. Die beiden retteten die 10-jährige Jalisa Lasalle, die vergangenen Sonntag entführt worden war, wie «ABC News» berichtet.

Jalisa verschwand am frühen Nachmittag aus dem Haus eines ihrer Familienmitglieder. Polizei und Ermittler sagten, sie sei in «unmittelbarer Gefahr» und gaben einen Fahndungsbefehl für einen grauen Nissan Altima aus, Baujahr 2012. In diesem Auto wurde Jalisa zuletzt gesehen.

Auf ihrer täglichen Müllabfuhr-Tour stach den beiden Müllmännern Dion Merrick und Brandon Antoine ebengenau eine solche graue Limousine ins Auge. Sie befand sich mitten in einem Feld. «Da wusste ich, hier ist etwas faul», so Merrick in einem Video, das er auf Facebook postete. «Was sucht eine solche Limousine mitten in einem Feld?»

Gepostet von Dion Merrick am Montag, 8. Februar 2021

Merrick und Antoine blockierten daraufhin mit ihrem Müllabfuhr-Wagen den Zugang zum Feld und hinderten die Limousine daran fliehen zu können. Dann verständigten sie die Polizei. Diese nahm Michael Serael, 33, fest. Dieser muss sich nun wegen Entführung eines Kindes verantworten. Er ist den Behörden als vorbestrafter, pädophiler Sexualstraftäter bekannt.

Jalisa Lasalle konnte in Sicherheit gebracht werden und wurde laut Louisiana State Police medizinisch betreut. Der CEO des privaten Müllabfuhr-Unternehmens ist stolz auf seine Angestellten. «Wir könnten nicht stolzer sein auf Dion und Brandon», sagt er. «Alle unsere Mitarbeiter machen einen außergewöhnlichen Job während der Pandemie. Sie stellen sich ruhig und professionell in den Dienst der Gemeinschaft.» Er fügte an: «Was Dion und Brandon gemacht haben, ist außergewöhnlich. Gut möglich, dass sie dem Mädchen das Leben gerettet haben.»

(L'essentiel/Reto Heimann)