Falsches Lied auf Hochzeit – Scheidung

Der Rekord für die wohl kürzeste Ehe aller Zeiten scheint diesem irakischen Pärchen wohl sicher, nachdem es sich nach einem Streit noch während der Hochzeitsfeier in Bagdad getrennt hatte. Und das alles nur aufgrund eines Liedes, welches sich die Braut zum Tanzen gewünscht hatte.

«Ja, ich bin dominant»

Wie der "Mirror" berichtet, handelte es sich dabei um das syrische Lied "Mesaytara". Übersetzt heiße der Titel so viel wie «Ich bin dominant« oder auch «Ich werde dich kontrollieren». Vielleicht nicht die allerbeste Wahl für einen Hochzeitstanz, vor allem wenn der frischgebackene Ehemann und seine Familie den Text offenbar zu wortwörtlich nehmen.

Wegen dieses Liedes ging die Ehe des jungen Paares schon nach wenigen Stunden in die Brüche:

«Ich bin dominant, du wirst von meinen strengen Anweisungen beherrscht» und «Ich werde dich verrückt machen, wenn du andere Mädchen auf der Straße ansiehst», heißt es im Lied von Lamis Kan, und weiter: «Ja, ich bin dominant ... Solange du mit mir zusammen bist, wirst du unter meinem Kommando stehen.»

In der Ehre verletzt

Berichten zufolge tanzte die junge Braut ausgelassen zu dem Lied und genoss ihre Hochzeit, aber die Familie des Bräutigams zeigte sich empört, was zu einem großen Streit zwischen den beiden Familien führte. Der Bräutigam gab an, dass er sich durch die Musik zutiefst in seiner Ehre verletzt gefühlt hätte. Kaum war die Hochzeit vorbei, reichte er also die Scheidung ein.

