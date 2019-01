Weitere Leichen nach Gasexplosion geborgen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Gasexplosion am Silvestertag im russischen Magnitogorsk hat womöglich sogar Dutzenden das Leben gekostet. Bis am Mittag des Neujahrstages wurden acht Leichen geborgen. Doch dann stellten die Helfer vorübergehend die Suche nach Vermissten ein, wie ein Sprecher des Zivilschutzes mitteilte.

Der komplette Aufgang eines zehnstöckigen Wohnblocks war wie ein Kartenhaus zusammengestürzt. 25 Wohnungen wurden komplett und zehn teilweise zerstört. Zehn Menschen konnten laut Behördenangaben verletzt gerettet werden. 37 Menschen gelten noch als vermisst.

In den Trümmern suchten Retter in einem Wettlauf mit der Zeit nach Verschütteten, weil Überlebenden bei minus 27 Grad in der Nacht und minus 19 bei Tage der Tod durch Erfrieren drohte. Die Explosion hatte sich um 4 Uhr Ortszeit (0.00 Uhr MEZ) ereignet.

Bildstrecke: Drei Tote und 79 Vermisste nach Gasexplosion in Wohnhaus

Magnitogorsk liegt etwa 1400 Kilometer östlich der Hauptstadt Moskau. Selbst Präsident Wladimir Putin flog aus seinem Urlaubsort Sotschi in die Stadt am Ural, um sich über die Rettungsarbeiten zu informieren und mit Opfern zu sprechen.

Rettungseinsatz bei minus 17 Grad

Am Unglücksort bemühten sich 470 Mann mit 70 Baggern und Fahrzeugen, die Trümmer zu durchsuchen. Die eisigen Temperaturen erschweren die Arbeit, sagte ein Behördenvertreter.

In russischen Wohnhäusern kommt es immer wieder zu Gasexplosionen. Magnitogorsk gilt wegen seiner Stahlindustrie und Metallurgie zudem als eine der am stärksten verschmutzten Städte weltweit.

(L'essentiel/afp)