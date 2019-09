Darum hat Trump Bargeld in seiner Hosentasche

Artikel per Mail weiterempfehlen

Donald Trump und Geld – die beiden Begriffe passen so gut zusammen wie grün zu orange: Der US-Präsident wurde am Dienstag beim Einsteigen der Air Force One fotografiert, aus seiner rechten Hosentasche schaut eine 20 Dollar-Note heraus.

Von Journalisten dazu befragt, sagte er mit einem Lächeln: «Ich habe kein Portemonnaie, weil ich schon seit langem keine Kreditkarte mehr benutze.» Er habe stattdessen immer ein bisschen Bargeld bei sich, erklärte der mit Immobiliengeschäften zu Reichtum gekommene Staatschef weiter aus. «Ich liebe es zum Beispiel, in Hotels Trinkgeld zu geben. Vielleicht sollte ein Präsident das nicht machen, aber ich lasse gern ein Trinkgeld da.»

Paradox: Trump war am Dienstag mit der Air Force One von Washington nach Kalifornien gereist, wo er zwei Tage lang Spendenaktionen abhielt, die insgesamt 15 Millionen US-Dollar einbrachten.

