20 Grundschulkinder sterben bei Brand

Von starken Winden angefachte Flammen haben in einer Grundschule im westafrikanischen Niger gewütet und 20 Kinder das Leben gekostet. Diese Zahl teilten Krankenhausvertreter nach dem verheerenden Brand in der Hauptstadt Niamey mit. Die Schülerinnen und Schüler zwischen 7 und 13 Jahren saßen gerade im Unterricht, als die Flammen ausbrachen. Die Ursache war zunächst unbekannt.

Einige der Klassen an der Schule waren in Gebäuden untergebracht, andere in Strohhütten. Ministerpräsident Ouhoumoudou Mahamadou und Innenminister Alkache Alhada besuchten den Unglücksort und sprachen den trauernden Familien ihr Mitgefühl aus.



