Mutter setzt Neugeborenes im Schnee aus

Bei ihrem Anruf gegen 20 Uhr gab die Frau zunächst an, das offenbar kurz zuvor entbundene Kind in der Nähe ihres Wohnhauses im Stadtteil Wilhelmsdorf in Brandenburg an der Havel gefunden zu haben. Die ebenfalls hinzugezogenen Sanitäter retteten das Neugeborene aus der Eiseskälte und brachten es in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, war das Kind noch am Leben. Details zu seinem Gesundheitszustand wurden aber keine bekanntgegeben. In den weiteren Befragungen gab sie schließlich zu, das Kind selbst entbunden zu haben. Sie hatte offenbar gelogen, um nicht mit dem ausgesetzten Säugling in Verbindung gebracht zu werden.

«Die Frau wurde zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht und wird zu den genauen Umständen vernommen, sobald es ihr Gesundheitszustand zulässt», teilten die Beamten abschließend mit.

(L'essentiel/rcp)