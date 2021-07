Dieser Koch schafft 80 Pizzas in der Stunde

Wenn das nur nicht die Italiener sehen… Grande innovazione beim Pizzabacken, bei der echten Italienern Funghi, Salami und Quattro Stagioni im Hals stecken bleiben. Denn in Paris bäckt nun ein Roboter Pizza! «Pazzi» schafft im gleichnamigen Pariser Restaurant bis zu zehn Pizzas gleichzeitig, 80 in der Stunde. Er macht alles, vom Teig ausrollen über Belegen und Backen bis zum Schneiden. Selbst die Bestellungen nimmt der Mitarbeiter entgegen. Laut Erfinder Sebastien Roverso ist der dreiarmige Roboter sogar in der Lage, eine perfekte Pizza zu kreieren, wenn der Teig zum Beispiel zu klebrig ist.

Roverso hofft, weitere Modelle des 500.000 Euro teuren «Pazzi» anderen Restaurants zu verkaufen. Der Preis der Pizzas bewegt sich mit zwischen 7 und 13,60 Euro im normalen Rahmen.

(L'essentiel)