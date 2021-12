«Südafrika gerät durch Omikron nicht in Panik»

Denis Allard, Chirurg, Mike Frantz, Reiseveranstalter, Chantal Rischard, Gründerin einer Auffangstation für Geparden. Drei Luxemburger, die in Südafrika leben, beobachten seit Anfang November die Auswirkungen der Omikron-Variante in ihrer Wahlheimat und sind sich einig: «Hier gerät man nicht in Panik».

«Die Fälle nehmen zu, aber es gibt nur wenige schwere Verläufe. Der Tourismus leidet unter den unberechenbaren Entscheidungen der Welt und Freiwillige, die unser Projekt unterstützen wollten, mussten absagen», bedauert Chantal Rischard. Auch Mike Frantz hätte beinahe nicht aus den USA zurückkehren können, wo er seinen Sohn besuchte. «Südafrika wird für seinen wissenschaftlichen Einsatz bestraft», kritisiert der Rümelinger, der 2005 nach Südafrika kam. Er habe alle für Dezember geplanten Aufenthalte absagen müssen.

«Südafrika zu stigmatisieren ist unsinnig»

Chirurg Denis Allard aus Bertingen, der vor 23 Jahren nach Südafrika auswanderte, verfolgt die Corona-Statistiken. «Man muss nach Varianten suchen, um sie zu finden. Das tun nicht alle Länder. Südafrika zu stigmatisieren ist unsinnig». Er stellt fest, dass die Infektionszahlen schneller zunehmen als bei früheren Wellen, sagt aber auch, dass die Krankenhäuser bisher nicht überlastet seien. «Im Ausland herrscht mehr Panik. Das Leben ist wie vor zwei Monaten, die Positiven isolieren sich, die anderen setzen ihr Leben mit der Maske fort. Die Regeln werden respektiert und die Menschen sind ausdauernd. Außerdem ist es hier warm, deshalb sind wir viel draußen.»

In dem Land mit 60 Millionen Einwohnern sind weniger als die Hälfte der Impffähigen geimpft. Am vergangenen Sonntag wurden 37.000 Neuninfektionen innerhalb eines Tages registriert, was den bisherigen Rekord vom Juli 2021 (26.000) weit übertroffen hat – dabei sind immer mehr Menschen unter 20 Jahren betroffen. 5944 Personen wurden in der vergangenen Woche stationär behandelt (Juli: 13.900). Die Zahl der Todesfälle lag bei 189, also deutlich weniger als noch im Juli (3797).

