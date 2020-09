«Es» sorgt für Angst und Schrecken in Italien

Dass Clowns nicht nur lustig sind, ist spätestens seit Stephen Kings Horror-Klassiker «Es» bekannt. Genau wie die Grusel-Figur «Pennywise» geistert aktuell ein verkleideter Unbekannter durch die Straßen der italienischen Kleinstadt Anagni. Dabei sorgt er bei den Passanten für Angst und Schrecken. Am Anfang reagierten die Einwohner noch mit halber Belustigung, doch das änderte sich, als sich die Begegnungen häuften.

«Versetzen Sie sich in unsere Situation: Sie gehen abends spazieren mit zwei kleinen Kindern und dann kommt ihnen ein Horror-Clown entgegen. Da vergeht einem das Lachen», so eine Mutter gegegnüber der Huffington Post. Einige Zeugen, die dem Clown begegneten, sagten, dass er mit einem Messer bewaffnet sei. Ist es eine Attrappe? Handelt es sich einfach um einen schlechten Scherz? Die Polizei von Anagni fahndet mittlerweile nach dem Pennywise-Double.

Ursprung aus den USA

Der Ursprung der Grusel-Clown-Serie stammt aus den USA. 2016 war der Filmemacher Adam Krause in der Nacht in einem Clown-Kostüm unterwegs, weil er für einen Horrorkurzfilm werben wollte. Was als Kampagne gedacht war, fand in den USA und auch in Europa viele Nachahmer (siehe Bildstrecke).

