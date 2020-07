Teddybär mit Mutter-​​Stimme ist wieder aufgetaucht

Die 28-jährige Mara Soriano kann wieder lachen: Der Teddybär, der ihr vor einigen Tagen gestohlen wurde, ist aufgetaucht. Am Dienstagabend erhielt die Frau aus Vancouver den Anruf einer Person, die angab, den vermissten Teddy gefunden zu haben. Kurz danach traf sich Soriano in einem öffentlichen Park mit zwei Männern, einer von ihnen gab ihr ihren gestohlenen Teddybären zurück, wie BBC berichtet.

«Ich werde nicht lügen, ich brach irgendwie zusammen, als er den Teddy aus der Tasche holte und ihn mir überreichte», sagt sie zu Canadian Press. «Ich fing sofort an zu schluchzen und drückte ihn an mich.»

Dieser Teddy ist für Mara Soriano sehr speziell: Er enthält eine Stimmaufnahme ihrer verstorbenen Mutter. «Sie hat mir den Bären zu Weihnachten geschenkt», sagte Mara in einem Fernsehinterview. In der Aufnahme sagte die Mutter, dass sie ihre Tochter liebe und stolz auf sie sei.

«Es war noch ihre alte Stimme. Wenig später kam sie in ein Hospiz und da wurde ihre Stimme viel leiser», erzählt die Tochter. Im Juni starb ihre 53-jährige Mutter an Krebs.

Der Teddybär war Mara Soriano während eines Umzugs gestohlen worden. Sie hatte kurz ihren Rucksack mit dem Bären abgestellt, als sie den Anruf von einem Freund erhielt, der in der Nähe einen Fahrradunfall gehabt hatte. Sie rannte kurz weg - in einem unbeaufsichtigten Augenblick klaute ein Passant die Tasche.

In happier news... thank you everyone who searched high and low. To the person who took the bear, thanks for keeping it safe. Vancouver is awesome. #FoundMarasBear https://t.co/X7FlyiR89P