Elf lebende Katzen in Umzugskartons «entsorgt»

Wie kann ein Mensch so etwas tun? In London fand eine Passantin mehrere fest verklebte Kartons aus denen sie jämmerliche Laute vernahm. Die Frau alarmierte die Tierrettung. Die kam und brachte die Kartons erstmal in eine Tier-Auffangstation; sie wollten die Kartons nicht sofort öffnen, aus Angst, die Katzen könnten auf die Straße springen und überfahren werden.

Vorher machten sie aber noch Luftlöcher in die Kisten. In den fest verklebten Kartons war nicht ein einziges Loch. Als sie sie schließlich öffneten, kamen zehn rote Katzen und eine schwarz-weiße heraus. Erstaunlich ist, dass die Tiere zutraulich und freundlich waren, was darauf schließen lässt, dass ihr vorheriger Besitzer sich eigentlich gut und liebevoll um sie gekümmert haben muss.

Was ihn letzten Endes dazu bewogen hat, die jungen Katzen zum Sterben auszusetzen – denn ohne Luftloch wären sie innerhalb von kurzer Zeit erstickt – können sich die Tierpfleger nicht erklären. Nun wollen sie für jede Katze ein neues Zuhause finden.

Auf Facebook hat dieses Video von der Rettung der Katzen bereits über sechs Millionen Klicks erhalten.

