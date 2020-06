Hells Angels rasen mit Auto in Menschengruppe

Am Mittwochabend hat ein Mann in München ein Auto in eine Menschengruppe gesteuert und danach ein Opfer tätlich angegriffen. Im Fahrzeug saßen laut «Bild.de» mehrere Personen. Vier der Insassen stiegen nach der Amokfahrt aus dem Auto aus und prügelten auf eines der Opfer ein. Die Täter sind laut der Polizei auf der Flucht.

Laut «Bild»-Zeitung handelt es sich bei den Tätern um Angehörige der Motorradgang «Hells Angels». Diese seien mit ihrem Auto direkt auf ein Mitglied der «Black Jackets» – einer rivalisierenden Gang – zu gesteuert. Demnach hätten sie die klare Absicht gehabt, den Mann zu töten. Beim Opfer soll es sich um einem Mann handeln, weitere Angaben gibt es bislang noch nicht. Es soll sich jedoch um einen Rockerstreit in München handeln. Das Opfer habe vor mehreren Monaten mit zwei Komplizen einen Hells Angel in einem McDonalds mit einem Schlagring angegriffen.

Laut Polizei läuft die Fahndung auf Hochtouren. Die Gegend um den Münchner Nordfriedhof herum wurde weiträumig abgesperrt. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht. Beim Vorfall wurden drei Menschen verletzt. Keiner davon schwer.

(L'essentiel/20M)