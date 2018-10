Neunjähriges Kind auf Schultoilette missbraucht

Ein 21-jähriger Mann wird verdächtigt, in der bayerischen Stadt Augsburg ein neunjähriges Mädchen in einer Schule sexuell missbraucht zu haben. Der Verdächtige sei dem Kind nach Unterrichtsschluss auf die Mädchentoilette der Grundschule gefolgt und habe sich dort an ihm vergangen, hieß es am Mittwoch aus Ermittlerkreisen.

«Als das Mädchen um Hilfe schrie, reagierte eine Mitschülerin umgehend und verständigte einen Lehrer», teilte die Polizei mit.

Der Lehrer konnte den Täter überwältigen und hielt ihn fest, bis die Ordnungskräfte eintrafen und den 21-Jährigen festnahmen. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen, berichteten deutsche Medien. Das neunjährige Mädchen wird psychologisch betreut.

