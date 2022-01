Horror-​​Crash in Las Vegas fordert neun Todesopfer

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der US-Glücksspielmetropole Las Vegas sind neun Menschen ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben raste ein Auto des Modells Dodge Challenger am Samstagnachmittag mit hoher Geschwindigkeit trotz roter Ampel über eine Kreuzung und prallte mit fünf anderen Wagen zusammen. Ein Mensch kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Laut Alexander Cuevas, dem Sprecher der örtlichen Polizei, waren insgesamt 15 Personen in den Zusammenstoß verwickelt. «Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Familien, die durch eine unvorsichtige und sinnlose Tat einen enormen und unnötigen Verlust erlitten haben», sagte die Stadträtin von North Las Vegas, wie das «Las Vegas Review-Journal» schreibt.

«Haben noch nie einen Unfall mit so vielen Verletzten erlebt»

Der Fahrer des Dodge und der zweite Insasse des Wagens starben. Laut Cuevas handelte es sich bei den anderen Toten um Jugendliche und Erwachsene mittleren Alters. «Wir haben noch nie einen Verkehrsunfall mit so vielen Verletzten erlebt», sagte der Sprecher. «... Bitte machen Sie Las Vegas sicherer, indem Sie langsamer fahren. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzungen», ermahnte er.

Ein Blick in die Statistik zeigt, dass das vergangene Jahr das tödlichste auf den Straßen des US-Bundesstaats Nevada seit 14 Jahren war. Im Jahr 2021 gab es in Nevada 382 Verkehrstote, was einem Anstieg von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die höchste Zahl der Todesopfer, die in den staatlichen Aufzeichnungen seit 1991 verzeichnet ist, wurde im Jahr 2006 mit 431 Todesopfern verzeichnet.

