Taliban fahren Tretboot mit Maschinengewehr

Am Wochenende tauchten schräge Bilder von Taliban-Kämpfern auf: Die Männer tuckern auf einem See im Band-e-Amir-Nationalpark in Afghanistan auf Tretbooten herum. Mit Maschinengewehr und Fotokamera bewaffnet, genießen die Kämpfer am Wochenende offenbar ihre Freizeit in den Schwan-Booten.

Einer der islamistischen Kämpfer hat sogar eine Panzerfaust bei sich. Vor der Übernahme der Taliban war der Nationalpark ein beliebtes Touristenziel.

Taliban in Bamyan Province…



(These photos are real) pic.twitter.com/oWHJXDpVfZ — Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) September 18, 2021

Auf Twitter sorgen die Kämpfer auf den Booten für einige Reaktionen: «Sie verdienen diesen schönen Erdteil nicht», schreibt eine Userin. «Sogar die schlimmsten Menschen sind menschlich, das ist beängstigend», schreibt User Chris. Ein anderer schreibt: «Sie scheinen wohl eine ganz spezielle, pervertierte Beziehung zu ihren Waffen zu haben.»

