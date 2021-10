Toter Porsche-​​Fahrer lag fünf Tage im Wasser

Bei Mäharbeiten bei einem Regenrückhaltebecken an der B34 bei Bietingen (Baden-Württemberg), nahe der Schweizer Grenze, bemerkte am Mittwochvormittag am 20. Oktober ein Arbeiter an mehreren Stellen Trümmerteile. Als er genauer nachschaute entdeckte er im Becken ein Auto, das kopfüber unter Wasser lag, wie die Feuerwehr Gottmadingen berichtet. Sofort alarmierte er die Rettungskräfte, die unverzüglich ausrückten.

Die Retter rekonstruierten was geschehen war: Ein Porsche Targa 4S war vor rund fünf Tagen unbemerkt über die Böschung durch den Maschendrahtzaun gebrochen und ins Wasser gestürzt. Sofort war allen Beteiligten klar, dass hier jede Hilfe zu spät kommen würde. Die Einsatzkräfte ließen im Becken das Wasser ab und pumpten den Rest ab. Das Unfallfahrzeug wurde mit Hilfe einer Seilwinde aus der Ecke in die Beckenmitte gezogen. Das alarmierte Technische Hilfswerk Singen rückte dann mit einem Kranwagen an und barg das Fahrzeug.

Leider bestätigte sich der Verdacht, dass der Fahrer nur noch tot geborgen werden konnte. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf. Rettungsdienst, Kriminaldauerdienst, Wasserwirtschaftsamt, und der zuständige Wassermeister waren mehrere Stunden bei diesem Einsatz gebunden. Erst gegen 15 Uhr war dieser beendet.

(L'essentiel/trx)