Vier junge Männer sterben durch «sinnlose Gewalt»

Am Sonntag und Montag wurden in London vier Männer im Alter von 17 bis 20 Jahren getötet. Ein Mann schwebt bislang noch in Lebensgefahr. Fünf Männer wurden verhaftet. Die Taten ereigneten sich an verschiedenen Orten (Enfield, West Ham, Tulse Hill und Old Street) und hängen laut der Metropolitan Police nicht miteinander zusammen. Die Polizei spricht stattdessen von «sinnloser Gewalt».

Die Ermittlungen laufen allerdings noch an. Drei der Attacken ereigneten sich am Silvestertag, eine weitere in den frühen Morgenstunden des Neujahrstages.

Die fünfte Attacke ereignete sich ebenfalls am 1. Januar. Ein Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Die bisher fünf Verhafteten waren laut Polizei an nur einem Angriff beteiligt. Nach Verdächtigen in den übrigen Attacken wird noch gefahndet.

