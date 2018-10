Meteorit fungiert jahrelang als Türstopper

Artikel per Mail weiterempfehlen

Jahrelang diente ein ungewöhnlicher Stein als Türstopper einer Farm in Grand Rapids im US-Staat Michigan. Jetzt entpuppte sich der klobige Gegenstand als Meteorit, und auch noch mit einem geschätzten Wert von 100.000 Dollar.

Dies berichtete die «Detroit Free Press» am Freitag (Ortszeit). Erst vor kurzem sei der Besitzer der Farm an mit der Bitte an sie herangetreten, das rund elf Kilo schwere Stück zu untersuchen, berichtete Geologieprofessorin Mona Sirbescu von der Universität Michigan.

Keine Fälschung möglich

Das Ergebnis der Tests, die auch von namhaften Instituten bestätigt worden seien, habe sie überrascht - denn das Stück Eisenerz habe Eigenschaften gezeigt, die ausschließlich in Meteoriten vorkämen und nicht gefälscht werden könnten.

Nach Schilderung des Farmers war der Stein nach einem Meteoriteneinschlag bei Edmore im Jahr 1930 aus dem Krater geholt worden.

(L'essentiel/fss/sda)