Boeing 737 rutscht in Istanbul von Landebahn

Passenger plane skids off the runway at Istanbul airport https://t.co/fTgEP0Q1Qu

Eine Maschine der Fluggesellschaft Pegasus ist am Dienstag am Istanbuler Sabiha-Gökcen-Flughafen beim Anflug von der Landebahn abgekommen. An Bord waren 164 Passagiere. Sie konnten sicher aus der Maschine gebracht werden.

Es liegen keine Berichte über verletzte Personen vor. Der Flughafen wurde bis am Nachmittag stillgelegt. Grund für den Zwischenfall sei ein heftiges Unwetter gewesen, schreibt Gouverneursamt der Provinz Istanbul auf Twitter. Der Sabiha-Gökcen-Flughafen ist der zweitgrößte Flughafen in Istanbul.

(L'essentiel/fur)