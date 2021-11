War eine Frau an Cleos Entführung beteiligt?

Durch Befragungen der vierjährigen Cleo erfuhr die Polizei offenbar, dass der Entführer nicht allein gehandelt hatte. Das Mädchen erzählte, dass sie während der 18 Tage, in denen es gefangen gehalten wurde, von einer Frau besucht wurde. Diese habe auf sie «aufgepasst», ihr die Haare gekämmt und ihr beim Anziehen geholfen, schreibt «Daily Mail Australia» und beruft sich dabei auf eine vertrauenswürdige Quelle. Bis jetzt hat die Polizei die Berichte über eine beteiligte Frau noch nicht bestätigt.

Der 36-jährige Entführer wurde angeklagt und befindet sich weiterhin in einem Gefängnis in Perth. Der Mann war zudem nicht als Sexualstraftäter bekannt. Nun scheint es, als könnte eine weitere tatverdächtige Person im Fall Cleo auftauchen. Das Schicksal des Kindes und seiner Familie hatte ganz Australien 18 Tage lang in Atem gehalten. Cleo war am 16. Oktober von einem Campingplatz 75 Kilometer nördlich ihrer Heimatstadt Carnarvon aus dem Familienzelt entführt worden. Als die Eltern morgens aufwachten, waren sowohl ihre Tochter als auch deren Schlafsack spurlos verschwunden.

(L'essentiel/Philippe Coradi/Reto Bollmann)