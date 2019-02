Junge (2) fällt aus fahrendem Auto und stirbt

Ein zweijähriger Junge ist in Frankfurt am Main während der Fahrt aus einem Auto gefallen und dabei getötet worden. Wie die Polizei in der hessischen Stadt am Freitag mitteilte, ereignete sich das Unglück am Donnerstagabend. Gelenkt wurde das Auto von dem 47-jährigen Vater des Jungen, auch dessen 19-jähriger Bruder war mit an Bord.

Beide eilten nach dem Sturz sofort zu dem Kind, das auf der Rückbank gesessen hatte. Ein Rettungswagen brachte es in ein Krankenhaus, wo es seinen schweren Verletzungen erlag. Die Polizei sprach von einem «tragischen Unfall» und nahm Ermittlungen zu den Ursachen auf. Es sei möglich, dass der Vater Sorgfaltspflichten vernachlässigt und seinen Sohn nicht ausreichend gesichert habe, erklärten die Beamten.

(L'essentiel/afp)