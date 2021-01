Wörterbuch nimmt Begriff «Second Gentleman» auf

Der Begriff «Second Gentleman» ist in das bekannte US-Wörterbuch Merriam Webster aufgenommen worden - dank Doug Emhoff, dem Gatten der neuen US-Vizepräsidentin Kamala Harris. «Jetzt ist es offiziell», twitterte der stolze Emhoff am Donnerstag (Ortszeit) und teilte einen Link zu dem neuen Wörterbucheintrag. «Ich mag der erste sein, aber ich werde nicht der letzte sein.»

Well, now it's official. @MerriamWebster just added "Second Gentleman" to the dictionary.



I might be the first, but I won't be the last. https://t.co/1PFsrYslgM