Papagei begeistert mit Beyoncé-​​Parodie

«Chico» hat ein besonderes Talent. Wenn er Beyonces Hit "If I Were A Boy" anstimmt, wird es ganz ruhig im Zoo. Der Papagei lebt im Lincolnshire Wildlife Park in Friskney (England) und bekommt dort haufenweise Besuch. Sein Können hat sich wohl schon herumgesprochen.

Ein geselliger Vogel

«Chico ist auf jeden Fall eine der Hauptattraktionen hier im Park», sagt Mitarbeiterin Sophie gegenüber der österreichischen Zeitung «Heute». «Er kommt sowohl mit Menschen als auch mit den anderen Vögeln gut klar». Und weil Chico erst neun Jahre alt ist, wird er dem Park voraussichtlich noch viele weitere Jahre hinweg Besucher bescheren.

(L'essentiel/tha)