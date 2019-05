Bulle tötet 19-​​Jährigen bei Stiertreiben

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bei einem Stierfestival in Spanien wurde ein 19-Jähriger von einem Bullen getötet. Spanische Medien berichteten, dass der junge Mann am Dienstagabend bei einem Stiertreiben in Chilches nahe Valencia von einem der Tiere tödlich verletzt wurde.

Der 19-Jährige wurde von einem Horn eines Stieres an der Leiste getroffen. Der Schwerverletzte wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte konnten das Leben des jungen Spaniers aber nicht mehr retten. Er hatte zu viel Blut verloren und starb wenig später im Krankenhaus, wie es laut Polizeiquellen heißt.

Das Stierfestival dauert noch bis zum Wochenende an. Die Veranstaltungen von Dienstagabend wurden nach dem tragischen Vorfall abgesagt. Es soll eine Gedenkminute für den 19-Jährigen abgehalten werden.

(L'essentiel/ek)