Retter bergen Leiche aus 85 Metern Tiefe

Rettungskräfte aus der Schweiz haben am Freitag die Leiche eines 21-jährigen Portugiesen, der im Leventina-Tal wohnhaft war, geborgen. Die Identität des Opfers wurde durch die örtliche Polizei bestätigt. Die Leiche wurde in einer Tiefe von etwa 85 Metern und rund 520 Meter vom Ufer entfernt entdeckt.

Um die Leiche zu orten, hatte die Polizei eine koordinierte Suchaktion mit der Unterwasser-Suchgruppe durchgeführt. Mit einem Sonar, der den Seeboden absuchte, und einem Roboter, organisierten die Retter und Retterinnen die aufgrund der Tiefe und des schlechten Wetters erschwerten Suche.

Der 21-Jährige war am Sonntag kurz nach 18 Uhr als vermisst gemeldet worden. Der junge Mann war mit einem gemieteten Tretboot auf dem Lago Maggiore in Begleitung einiger Personen unterwegs gewesen. Etwa 500 Meter vom Ufer entfernt, war er in den See gesprungen, aber dann nicht mehr aufgetaucht.

(L'essentiel/Karin Leuthold)