Von Impfgegner entführter Junge zurück bei Mutter

Ein entführter Zehnjähriger aus Mühlacker bei Pforzheim (Baden-Württemberg) ist nach Angaben der Ermittler wieder in der Obhut seiner Mutter. Der Vater des Kindes sei in Panama in Auslieferungshaft, sagte ein Sprecher der Pforzheimer Staatsanwaltschaft am Montag. Der 50-jährige Koen van Ballaert sei auf Grundlage eines internationalen Haftbefehls am Samstag in der Stadt Pedasi verhaftet worden. Der Vorwurf lautet demzufolge auf Entziehung Minderjähriger. Zuvor hatte das «Mühlacker Tagblatt» darüber berichtet.

Nach früheren Medienberichten war der zehnjährige Raphael über Weihnachten bei seinem leiblichen Vater in der Nähe von Bergisch Gladbach. Als Melanie Brandauer (45) den Sohn am 2. Januar am vereinbarten Treffpunkt in Köln wieder abholen wollte, wartete sie vergeblich: Van Ballert hatte sich mit Raphael nach Panama abgesetzt. Er hinterließ eine verstörende Nachricht, laut der es «zuviel für ihn» sei, wenn nun auch noch sein Sohn geimpft werde und dass er «die Situation nicht länger ertrage». Der Vater schaltete sein eigenes Handy und das von Raphael aus und löschte seinen Facebook-Account.

Auch Interpol suchte nach Raphael

Angebliches Motiv des Vaters soll demnach sein, dass er Impfgegner sei. «Raphaels Vater ist dagegen, dass er geimpft wird», so die Mutter. Sie habe ihn wegen seines jugendlichen Alters noch gar nicht impfen wollen, aber Raphael selbst «sei offen gegenüber der Impfung gewesen» und habe sich immunisieren lassen wollen. Das habe er vermutlich auch dem Vater erzählt, berichtet «The Bocas Breeze». Das Paar war seit 2016 getrennt. Melanie Brandauer suchte auch auf Social Media nach ihrem Sohn, für ihn wurde eine Spendenseite eingerichtet.

Wie später klar wurde, war van Ballaert am 28. Dezember mit Raphael von Amsterdam nach Panama City geflogen. Die Familie des Mannes meldete dies der Polizei, van Ballaerts Freundin informierte die Mutter von Raphael. In den Fall wurden danach auch das Bundeskriminalamt und Interpol eingeschaltet.

Die Mutter sei am Wochenende auch in Panama gewesen, sagte die Staatsanwaltschaft. Vor Ort sei der Junge der Frau übergeben worden. Zum Zustand des Kindes gab es zunächst keine Angaben, auch nicht dazu, wie die Polizei den Vater aufspüren konnte. Laut dem aktuellen Ehemann von Melanie Brandauer soll er sich aber sehr gefreut haben, seine Mutter wieder zu sehen.

(L'essentiel/trx/dpa)