Kleinkind fällt aus fünftem Stock und überlebt

Dank geistesgegenwärtiger Nachbarn hat ein Kleinkind in China einen Sturz aus dem fünften Stockwerk überlebt. Von den Staatsmedien verbreitete Videoaufnahmen zeigen, wie der Dreijährige an der Brüstung eines Balkons in der Stadt Chongqing hängt und wieder hochzuklettern versucht, bevor er abrutscht und in die Tiefe stürzt. Er landet schließlich auf einer großen weißen Decke, die Augenzeugen aufgespannt hatten.

«Ich hab hochgeschaut und gesehen, dass dort ein Kind baumelte. Meine erste Reaktion war, etwas zu suchen, um ihn aufzufangen», berichtete der Augenzeuge Zhu Yanhui dem Fernsehsender CCTV. Zusammen mit anderen habe er die Decke gehalten und den Jungen im Blick behalten. «Mein einziger Gedanke war, ihn zu retten.»

Laut dem Staatsfernsehen blieb der Dreijährige unverletzt. Zum Unglückszeitpunkt war er allein zu Hause, seine Großmutter war einkaufen gegangen.

(L'essentiel/afp)