Haie beißen innerhalb von 24 Stunden dreimal zu

Emily Comfort, Riley Petrovich und Peter Bourbeau haben etwas gemeinsam. Alle drei wurden am vergangenen Wochenende am New Smyrna Beach in Florida von einem Hai gebissen.

Während der 21-jährige Surfer Petrovich und Bourbeau (51) mit leichten Verletzungen davonkamen, musste Emily Comfort ins Krankenhaus gebracht werden. Die 20-Jährige wurde laut den Behörden des Volusia County Beach an der linken Hand und am Handgelenk gebissen.

«Im Umkreis von 3 Metern ein Hai»

Die ersten beiden Angriffe auf Petrovich und Comfort fanden innerhalb 30 Minuten statt. Beide waren zu dieser Zeit am Surfen. Bourbeau dagegen wurde im knietiefen Wasser einen Tag später in den Fuß gebissen. Mit einem Tritt konnte er den Hai vertreiben.

Wie CNN berichtet, hat Volusia County mit Abstand die meisten Haiangriffe in den USA vorzuweisen. Seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahre 1982 wurden 303 Attacken gemeldet. Das nächste County verzeichnet nur knapp die Hälfte.

Hammer- und Tigerhaie als Gäste

Laut Gavin Naylor, Direktor des Florida-Programms für Haiforschung, sammeln sich in der Gegend hinter dem Pier in New Smyrna Beach viele Köderfische, denen die Haie folgen. Er sagt: «Wenn Sie dort surfen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich im Umkreis von drei Metern ein Hai befindet.»

Die Tiere, die am Wochenende Petrovic, Comfort und Bourbeau attackiert haben, konnten nicht identifiziert werden. Besonders häufig kommen allerdings Schwarzspitzen- und Sandbankhaie in der Region vor. Es werden jedoch auch gelegentlich Hammer- und Tigerhaie gesehen.

Vor mehreren Wochen machte ein Hobbyfotograf spektakuläre Aufnahmen in der sogenannten Hauptstadt der Haiattacken. Dan Watson filmte mit einer Drohne seine badende Familie. Als er einen Hai nur wenige Meter entfernt sah, rief er seiner Familie zu: «Raus, raus! Kommt raus dem Wasser!»

(L'essentiel/fss)