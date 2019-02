Auf Hawaii sollen nur noch 100-​​Jährige rauchen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Abgeorndete Richard Creagan hat ein ambitioniertes Ziel: Er will Hawaii zum ersten amerikanischen Staat machen, in dem Zigarettenverkaufe effektiv verboten sind. Zigaretten seien laut seinem Gesetzesentwurf «die tödlichste Erfindung in der Geschichte der Menschheit».

Die Leute seien süchtig gemacht worden von einer «unglaublich schädlichen Industrie», die etwas auf den Markt gebracht habe, «obwohl sie sehr genau weiß, dass es extrem giftig ist», sagt Creagan, der von Beruf Arzt ist, der Zeitung Hawaii Tribune-Herald.

2016 war Hawaii der erste US-Bundesstaat, der das gesetzliche Mindestalter für den Kauf von Zigaretten von 18 auf 21 Jahre erhöhte. Der Entwurf von Creagan sieht nun vor, das Alter ab 2020 auf 30 Jahre raufzusetzen, ab 2021 auf 40 Jahre, ab 2022 auf 50 Jahre und im Jahr 2023 dann auf 60 Jahre. Ab 2024 soll das Mindestalter dann bei 100 Jahren liegen. Dieser Ansatz würde es Hawaii ermöglichen, die Zigarettenverkäufe praktisch zu verbieten, ohne von der Tabaklobby gerichtlich verfolgt werden zu können.

(L'essentiel/afp)