21-​​Jährige muss wegen Flugblockade vor Gericht

Die 21-jährige Studentin Elin Ersson verhinderte mit ihrer Protestaktion im Juli 2017 vorerst die Abschiebung eines Afghanen. Dies mit der Begründung, dass er in seiner Heimat um sein Leben fürchten müsse.

Ersson weigerte sich damals am Flughafen von Göteborg, ihren Sitzplatz einzunehmen – der Flieger konnte so nicht abheben. Ihrem Protest schlossen sich weitere Passagiere sowie Spieler eins Fußballclubs an. Letztlich konnte der Afghane aussteigen.

Jetzt soll Ersson wegen «Verstößen gegen das Flugrecht» angeklagt werden, wie der «Guardian» mit Bezug auf die Staatsanwaltschaft in Göteborg berichtet. Einen Termin für die Verhandlung gibt es noch nicht. Ihr drohen Haft und eine Geldstrafe.

Der damals 50-jährige Afghane wurde von Schweden mittlerweile abgeschoben. Er war der Polizei bekannt.

(L'essentiel/dmo)