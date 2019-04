Verunglückte Oligarchin mischte in Raumfahrt mit

Artikel per Mail weiterempfehlen

Sie zählte zu den reichsten Frauen Russlands – am Sonntag kam Natalja Filjowa im deutschen Hessen bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Die 55-Jährige war Miteigentümerin der russischen Fluggesellschaft S7 und mischte seit kurzem auch in der Raumfahrt mit.

Laut Medienberichten ist eine der zehn Tochtergesellschaften der S7-Gruppe an Weltraumraketenstarts beteiligt. Dem Unternehmen gehört seit 2017 das schwimmende Raketenstartsystem Sea Launch mit Sitz in der Schweiz, das Raketenstarts von einer speziell adaptierten Bohrplattform in Äquatornähe vermarktet.

Herzstück ist eine vor dem kalifornischen Long Beach schwimmende Plattform, von der aus Raketen abgeschossen werden können. Die US-Firma Spacex von Elon Musk (47) gilt für das Unternehmen als größte Konkurrenz.

(L'essentiel/rab)