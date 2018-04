«Rudel gefräßiger Wölfe» vergewaltigt 12-​​Jährige

Eine 12-Jährige wurde in Großbritannien wiederholt von einer Bande von Männern vergewaltigt, die vor Gericht als «ein Rudel gefräßiger Wölfe» bezeichnet wurde. Das Mädchen wurde laut der BBC von einem Mann namens Ibrahim Hussain entführt. Die Tat ereignete sich im Jahr 2017, als Hussain wegen eines Übergriffs auf ein 16-jähriges Mädchen gegen Kaution auf freiem Fuß war.

Der 35-Jährige habe sein Opfer in einem Haus in der Stadt Leeds festgehalten und es dort in drei Tagen drei Mal vergewaltigt. Danach habe er die 12-Jährige in ein anderes Haus gebracht haben, wo sie von fünf weiteren, unbekannten Männern zum Sex gezwungen wurde.

«Niemand Besonderes»

Hussain wurde vom Gericht in Bradford nun zu einer 23 Jahre langen Freiheitsstrafe verurteilt – wegen sexuellen Übergriffes, Vergewaltigung, Kindesentführung und sexueller Ausbeutung einer Minderjährigen. Selbst gab er an unschuldig zu sein. Der Richter bezeichnete die Bande während des Prozesses als Rudel gefräßiger Wölfe». Im Urteil wurde erklärt, dass Hussain «ein Mädchen aus einem instabilen Elternhaus auf brutale Art und Weise ausgenutzt hat.» Das Opfer erklärte, dass sein Leben für immer zerstört sei.

Vor Gericht wurde auch dargelegt, dass der Verurteilte das ältere Mädchen im September 2016 über Facebook anschrieb und es versuchte mit Bildern seines Autos zu beeindrucken. Er schrieb der 16-Jährigen, dass sie die Chance habe, «jemand besonderen» zu treffen. Hussain habe sie daraufhin mit Alkohol gefügig gemacht und sich anschließend an ihr vergriffen. Der Richter sagte: «Am Ende hat sie niemanden besonderes getroffen, sie hat nur Sie getroffen.»

(sw/L'essentiel)