Teilnehmer rastet aus und demoliert Studio

Spätestens jetzt ist es amtlich, dieser Mann ist ein ganz mieser Verlierer. Als das gegnerische Team in der jüngsten Ausgabe der isländischen Quiz-Show «Gettu Betur» am Freitag eine Millisekunden schneller den Buzzer betätigte und auch noch durch die richtige Antwort das Match für sich entschied, brannten dem jungen Brillenträger alle Sicherungen durch.

Vor laufender Kamera schleuderte er plötzlich sein Wasserglas auf den Boden und schmiss mit einem lauten Kracher auch noch sein Pult um. Dann griff er sich auch noch das Glas seiner Team-Kollegin und knallte es an ihrem Kopf vorbei gegen die Wand ehe er wortlos vom Set stapfte.

Nicht nur Moderatorin Kristjana Arnarsdóttir war völlig perplex – im gesamten Studio herrschte für kurze Zeit komplette Stille. Als die geschockte Gastgeberin die Sendung fortführen will, ist aus dem Off noch einmal lauter Krach zu hören. Offenbar hatte sich der Randalierer noch nicht vollständig abreagiert.

Videos des Vorfalls verbreiten sich nun wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien. So wird der temperamentvolle junge Mann durch seinen Ausraster auch noch berühmt – fragt sich nur, ob er damit eine Freude hat. Vorsichtshalber sollte man in seiner Nähe wohl aber Gläser in Sicherheit bringen.

(L'essentiel/rcp)