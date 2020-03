Riesiger Asteroid verfehlt Erde im April haarscharf

Ein riesiger Gesteinsbrocken, der halb so groß wie der Mount Everest (8848 Meter) ist, rast derzeit auf die Erde zu. Doch laut Nasa-Experten müssen wir uns keine Sorgen machen.

Denn der Asteroid schrammt am 29. April haarscharf an unserem Planeten vorbei. Wobei «haarscharf» in diesem Fall relativ ist. 6,3 Millionen Kilometer beträgt die Entfernung, was im All aber einem Katzensprung entspricht.

Ersten Informationen zufolge soll der Asteroid einen Durchmesser von circa 1800 bis 4100 Meter haben. Wie die Nasa berichtet, ist der Gesteinsbrocken damit groß genug, um eine globale Katastrophe zu verursachen.

Möglicher globaler Killer

Ganz allgemein gilt laut der Organisation Planetary Society: Wenn ein Asteroid einen Durchmesser von mehr als einem Kilometer besitzt, könnte er für weltweite Zerstörung sorgen.

Die Auswirkungen eines möglichen Einschlags auf der Erde könnten dramatisch sein. So könnte ein Krater von 10 Kilometer eine «globale Verwüstung» und den möglichen «Zusammenbruch der Zivilisation» verursachen.

(L'essentiel)