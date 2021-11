Höhlendach stürzt ein – Neun Feuerwehrleute tot

Beim Einsturz einer Höhle in Brasilien sind neun Feuerwehrleute ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr des Bundesstaates São Paulo am Sonntag auf Twitter mitteilte, konnte ein Mensch gerettet werden. Es gebe keine weiteren Opfer vor Ort. Zuvor hatten die Rettungskräfte noch nach Kollegen gesucht, die in der Höhle verschüttet worden waren.

Nach Angaben der Feuerwehr hatten insgesamt 26 Feuerwehrleute an einer Übung in der Höhle «Duas Boas» nahe der Stadt Altinópolis teilgenommen, als das Höhlendach einstürzte und einen Teil der Gruppe verschüttete.

Die Feuerwehr wurde von der Polizei und anderen Rettungskräften unterstützt, um die Eingeschlossenen zu befreien. Starkregen und die Gefahr weiterer Einstürze erschwerten die Rettungsarbeiten. Der Gouverneur von São Paulo, João Doria, erklärte, er werde «alle Unterstützung und Ressourcen bereitstellen, die zur Rettung der Opfer erforderlich sind».

Die Stadt Altinópolis ist für ihre Höhlen bekannt, die auch von vielen Touristen besucht werden.

