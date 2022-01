Influencer-​​Party im Flugzeug artet vollkommen aus

Tanzen, saufen, rauchen und essen auf engstem Raum – und das alles ohne Maske mitten in der Corona-Pandemie: 154 Influencer und Realitystars feierten am 30. Dezember eine Party an Bord eines Charterflugs der Sunwing Airline, wie das Portal «Aerotelegraph» schreibt .

Es soll sogar zu Sex gekommen sein. Dabei flog die Gruppe von Montréal nach Cancún, um dort das neue Jahr zu feiern. Denn in Mexiko sind die Regeln weniger streng als in Kanada. Die ganze Feier wurde auf Video aufgezeichnet.

Ce qui devait arriver arriva.



Sunwing aurait décidé d’annuler le vol qui devait ramener une centaine de Québécois demain soir à Montréal, au lendemain d’images-chocs publiées par le Journal où des influenceurs faisaient le party.



Autre vidéo de la fête pic.twitter.com/A7ZnTaThtI — Francis Pilon (@FrancisPilon_) January 4, 2022

«Man sieht, wie jemand eine Zigarette raucht, sogar eine elektronische, das ist verboten. Und das alles auf Video. So was habe ich noch nie gesehen», sagt ein Vertreter des Personals gegenüber lokalen Medien. Die Situation sei sehr gefährlich gewesen.

Des influenceurs québécois risquent des amendes salées et d’être bannis de compagnies aériennes après avoir enfreint des règles de l’aviation durant un gros party qui a dérapé à bord d’un vol pour Cancún. #covid #polqc



Extrait de la fête ci-dessous https://t.co/nGfRjY8uOj pic.twitter.com/kBzZwfp4EQ — Francis Pilon (@FrancisPilon_) January 4, 2022

Den Influencern droht nun eine Sperre seitens der Fluggesellschaft und eine saftige Strafe. Laut Sunwing haben die Fluggäste gegen mehrere kanadische Luftverkehrsvorschriften sowie gegen Vorschriften der öffentlichen Gesundheit verstoßen. Die Airline sei mit den Behörden in Kontakt.

Sogar der kanadische Verkehrsminister hat sich zum Vorfall geäußert. Er fordert eine umfassende Untersuchung des Falles. Sollte es zu einer Nichteinhaltung der Vorschriften und Anforderungen gekommen sein, könnten den Fluggästen Strafen in Höhe von bis zu 5000 Dollar pro Verstoß auferlegt werden.

Die Aktion könnte der Gruppe sehr teuer zu stehen kommen. Denn nach kanadischem Recht können Reisende, die das Leben anderer gefährden, mit bis zu drei Jahren Haft oder 750’000 Dollar bestraft werden, das teilte die Regierung in einem Statement mit.

Einige der Gruppe haben sich inzwischen auf Social Media gemeldet: Während ein Influencer weiterhin Party-Videos aus Mexiko postet, schreibt eine andere, dass die kanadischen Medien übertreiben. Drei weitere beteuern, dass sie nicht mitgemacht hätten.

Den Rückflug der Gruppe hat die Fluggesellschaft mittlerweile storniert.

(L'essentiel/Dominic Benz/Barbara Scherer)