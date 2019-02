Bewohnerin verhaftet wegen Brandstiftung

Nach dem verherrenden Hausbrand in einem Paris Nobelviertel ist eine Bewohnerin des Hauses verhaftet worden, kündigte der Pariser Staatsanwalt Rémy Heitz an. Sie befinde sich in Polizeigewahrsam und gegen sie werde eine Untersuchung wegen «vorsätzlicher Zerstörung durch Feuer mit Todesfolge» eingeleitet.

Zudem sei die Zahl der Todesopfer, die beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Paris ums Leben gekommen sind, am Dienstagmorgen auf acht gestiegen. Ein weiteres Opfer wurde bei dem Unglück in der Nacht zum Dienstag schwer verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Es gab demnach zahlreiche Leichtverletzte. Laut afp wurden bei dem Brand 30 Menschen verletzt, darunter auch sechs Feuerwehrleute. Die Zahl der Todesfälle könnte aber noch steigen, da in den oberen Stockwerken des Gebäudes, in denen das Feuer am heftigsten brannte, noch keine Aufklärungsarbeiten geleistet werden konnten, erklärte der Sprecher der Feuerwehr, Clément Cognon, vor Ort.

Die Brandschützer mussten das achtstöckige Wohnhaus im 16. Arrondissement der französischen Hauptstadt räumen. Sie kämpften noch am frühen Dienstagmorgen gegen die Flammen. Auch mehrere Gebäude in der Nachbarschaft der Rue Erlanger im Westen der Stadt wurden geräumt.

Rund fünfzig Menschen evakuiert

Das Feuer soll gegen 1 Uhr morgens ausgebrochen sein. Einige Bewohner des achtstöckigen Gebäudes flüchteten aufs Dach, um den Flammen zu entkommen. «Wir mussten Rettungsaktionen für etwa zehn Menschen, die auf den Dächern Zuflucht gesucht hatten, starten», sagt Cognon. Rund fünfzig Menschen wurden evakuiert.

Den Angaben zufolge waren rund 200 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Brandursache war nach Angaben der französischen Nachrichtenagentur AFP zunächst unklar. Das 16. Arrondissement ist ein wohlhabender Stadtteil, in dem sich auch zahlreiche Museen und Restaurants befinden.

6h51 : En direct de l’incendie dans le 16e arrondissement de #Paris. Le bilan fait état de 31 blessés et de plusieurs morts. pic.twitter.com/SVU3VYU1VH — Laura (@LauraTapiro) 5. Februar 2019

(L'essentiel/dpa/afp)