Neun Tote bei Bootsunglück in Ägypten

Beim Kentern eines Boots auf einem See in Ägypten sind neun Menschen ums Leben gekommen. Rettungskräfte suchten am Dienstag noch nach mindestens fünf Vermissten. Das Bootsunglück ereignete sich am Montagabend auf dem See Mariut in der Nähe der Mittelmeerstadt Alexandria. Rettungsdienst-Mitarbeiter sagten, unter den Toten seien drei Kinder.

Das Boot hatte mindestens 19 Personen an Bord, berichteten die Rettungsdienst-Mitarbeiter weiter. Die Fahrgäste seien auf der Rückfahrt von einem Freizeitausflug gewesen. Mindestens fünf Personen seien gerettet worden und in Krankenhäuser gebracht worden. Die drei toten Kinder seien ein Jahr, anderthalb und vier Jahre alt gewesen.

Das Boot sei klein und überfüllt gewesen, berichtete der Gouverneur von Alexandria, Mohammed al-Scharif, am Montagabend und deutete damit eine mögliche Unglücksursache an. Die meisten Boote auf dem Mariut-See hätten keine Lizenz, sagte er.

