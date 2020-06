Vertuschte NASA Leben auf dem Mars?

Vor kurzem veröffentlichte die NASA die Entdeckung von organischem Material auf dem Mars. Daraufhin wurden Spekulationen über eine mögliche über Jahrzehnte andauernde Vertuschungsaktion laut. Was ist dran an den Spekulationen?

Die NASA ist nicht unwesentlich an der Suche nach Leben auf dem Mars beteiligt. Ihre zum roten Planeten entsandten Bodensonden beherbergen die meisten Informationen, die wir von ihm bisher gesammelt haben. Dass sie nicht alles der Öffentlichkeit preisgegeben haben soll, darüber gibt es schon lange Gerüchte. 40 Jahre lang soll die NASA ein Geheimnis für sich bewahrt haben und Beweise vernichtet haben. Der Inhalt: Leben am Mars.

Die Entstehung der «NASA-Lüge»

Im Juni vergangenen Jahres verkündete die NASA einen spektakulären Fund des Mars-Rovers Curiosity. Er entdeckte erstmals organisches Material. Damit erhoffte sich die Raumfahrtbehörde Hinweise auf die Existenz früherer Lebensformen auf dem Planeten. Sie betonte, dass es sich dabei nicht um einen Beweis handelt, sondern lediglich um die Möglichkeit des Bestehens von Lebensformen und den Hinweis auf Leben in der Vergangenheit.

Der Forschungsbericht vom 20. Juni 2018 zeigt, dass die Viking-Missionen im Jahr 1976 in Zweifel gezogen wurden. Bei den damaligen Bodenproben wurde kein organisches Material gefunden. Dem widerspricht nun der neueste Fund. Ein Messfehler oder Zerstörung durch große Hitze könnten dafür verantwortlich gewesen sein.

Trotz dieses offenen Umgangs mit Erkenntnissen um außerirdisches Leben schufen Verschwörungstheoretiker den Mythos von der «NASA-Lüge». Diesem folgten Schlagzeilen in den internationalen Medien, die spekulierten, dass bereits 1976 Hinweise erfolgt sein könnten, die so lange unter Verschluss gehalten worden sein könnten. Die Aufzeichnungen sollten (möglicherweise aus Versehen) verbrannt worden sein. Die Vorwürfe stellten sich in der Folge als falsch heraus.

(L'essentiel/ga)