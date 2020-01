Junge besiegt Krebs und wird von Klasse gefeiert

Sie jubeln, klatschen und feiern: Die Schulkameraden und Lehrer von John Oliver (6) aus dem US-Bundesstaat Ohio bereiten ihm einen Empfang, den er niemals vergessen wird. Es ist seine Rückkehr ins Leben.

Drei Chemotherapien hat der Junge hinter sich. Als er drei Jahre alt war, wurde bei ihm lymphatische Leukämie festgestellt, eine Form von Blutkrebs. Nach drei Jahren Kampf gegen den Krebs hat er ihn nun besiegt, wie US-Medien berichten. Seine Mutter teilte das Video seines Auftritts in der Schule auf Facebook.

Auch die letzte Chemotherapie wurde gefeiert

«Man möchte, dass ein Kind draußen spielt, sich schmutzig macht, Spaß hat. Aber wir mussten ihn in einer Blase aufwachsen lassen», sagte Johns Mutter Megan Zippay.

Im Video wird John auch bei seiner letzten Chemotherapie gezeigt. Die Krankenhausmitarbeiterinnen haben einen Song von Milo umgetextet und singen «I Ayo, no more chemo». John ist so gerührt, dass ihm die Tränen kommen.

(L'essentiel/leg)