Diese Katze wiegt schon 13 Kilo und ist noch ein Baby

Wenn «Kefir» im Schnee sitzt erinnert er eher an einen Luchs, als an eine Hauskatze. Gut, gut - Main Coons zählen zu den größten Hauskatzen und werden gerne doppelt so groß wie ihre Artgenossen, aber der schneeweiße Kater sprengt bereits jetzt mit fast 13 Kilogramm die Skala und wächst noch ein bis zwei Jahre lang.

«Kefir» (benannt nach einem Milchjoghurtgetränk) hat zwar ein paar Eigenheiten, aber ein sehr großes Herz. Seine einschüchternde Größe allerdings, lässt Besucher manchmal vergessen, dass er ein echter Schmuser ist und man traut sich nicht so recht ihn ausgiebig zu kraulen. Nun ja, irgendwie auch verständlich, denn seine Pfoten sind schon richtige Pranken und könnten ganz schön wehtun.

Minina will davon nichts hören. Der weiße Riese sei noch immer wie ein Baby, welches am liebsten auf Mamis Bauch schläft und sie mit einem tiefen Schnurren so richtig durchschüttelt. Sie meinte gegenüber der Zeitschrift The Mirror, dass «Kefir» gar nichts von seiner eigenen Größe und Stärke weiß. Zum Glück?

(L'essentiel/tine)