Ex-​​NHL-​​Star postet Jagd-​​Foto und erhält Drohungen

Früher jagte der 34-jährige Tim Brent dem Puck hinterher, heute nimmt der ehemalige NHL-Spieler lieber Wildtiere ins Visier. Der Kanadier ist ein passionierter Jäger und teilt auf den sozialen Medien immer wieder Bilder seiner Erfolge auf der Pirsch – erlegte Enten, Rehe, Wildschweine. Oft erhält er dafür Hunderte Likes und anerkennende Worte Gleichgesinnter.

Jüngst erhielt der vor zwei Jahren zurückgetretene Eishockey-Star jedoch Morddrohungen. Auslöser dafür: Brent hatte im Yukon einen Bären erlegt und posierte auf Bildern stolz neben seiner Beute. Er habe den Grizzly nach einer «fantastischen Pirsch» geschossen, twitterte er dazu.

Twitter-Nutzer lassen Wut freien Lauf

Es folgten wütende Kommentare. «Ich wette, das Töten dieses wunderschönen Bären löst auch ‹eine fantastische Pirsch› auf Tim aus», schrieb etwa der britische Comedian und überzeugte Tierschützer Rick Gervais.

I bet killing this beautiful bear 'put an awesome stalk on' Tim too. https://t.co/2BbGubDkFW— Ricky Gervais (@rickygervais) 14. September 2018

Die Twitter-Nutzer machten keinen Hehl daraus, was sie von Jäger Brent hielten. «Widerlich» und «ekelerregend» nannten ihn viele. Andere beschimpften ihn mit weit derberem Vokabular. Und einige gingen gar so weit, dem 34-Jährigen den Tod durch ein «mexikanisches Kartell» zu wünschen oder «den Schmerz, den der Bär erlitten hat».

«Jäger und Naturschützer»

Brent wehrte sich und kritisierte, dass «Jäger und Naturschützer» wie er derart aggressiv angegangen werden. Einige der Drohungen waren demnach so extrem, dass Brent sich an Twitter wandte. Die Kommentare verstießen aber offenbar nicht gegen die Richtlinien des Netzwerks.

Neben der scharfen Kritik wurden Brent und seine Ehefrau Eva Shockey-Brent, ebenfalls eine begeisterte Jägerin, von vielen auch in Schutz genommen. So sei einer der Gründe, warum große Bären gejagt würden, dass diese oft die Jungtiere töteten, argumentierte ein Nutzer. Weiter müsse auch die Bären-Population in Balance gehalten werden.

Illegal war Brents Jagd nicht. Der lokalen Umweltbehörde zufolge darf man pro dreijährige Jagdlizenz einen Grizzly jagen. In Yukon leben schätzungsweise bis zu 7000 Grizzlybären, deren Lebenserwartung in freier Wildbahn zwischen 20 und 30 Jahren beträgt.

Zunächst hatte Brent seine Follower auf die Folter gespannt. «Irgendwelche Vermutungen, welche Tiere?», twitterte er.

I know Eva spilled the beans about part of my hunt but I was fortunate enough to cut 2 tags in the Yukon. Any guesses on which animals???I know Eva spilled the beans about part of my hunt but I was fortunate enough to cut 2 tags in the Yukon. Any guesses on which animals??? pic.twitter.com/NpiG7djXkj— Tim Brent (@Brenter37) 10. September 2018

Dann lüftete er das Geheimnis: Einen Bären und einen Elch habe er geschossen.

Lots of you guessed it! Moose and Grizzly Bear are the 2 tags I was able to cut in the Yukon! Did you know on average a single Grizzly eats around 40 Moose and Caribou calves during each calving season?Lots of you guessed it! Moose and Grizzly Bear are the 2 tags I was ab… pic.twitter.com/wm1xexT1Ty— Tim Brent (@Brenter37) 10. September 2018

Den Grizzly präsentierte er später so:

Alright folks, here is my Mountain Grizzly! We put an awesome stalk on him but he spotted us at about 75 yards. Instead of taking off he turned and came right at us. It was very easy to tell this boar owned the valley we were hunting in and wasn't scared of anything! When he… pic.twitter.com/CkgybKe5Mc— Tim Brent (@Brenter37) 10. September 2018

Dann postete Brent auch ein Bild des Elchs, drückte Demut gegenüber dem Tier aus.

MY YUKON MOOSE I am absolutely humbled by this animal. We all have times we hunt hard and don't get rewarded, and then every once in awhile we get lucky and are in the right place at the right time (having a pretty awesome father-in-law doesn't hurt either!). The stars defi… pic.twitter.com/UXvA0CbnUw— Tim Brent (@Brenter37) 12. September 2018

Den Kühlschrank zu füllen, sei einer der vielen Gründe, warum er jage, schreibt Brent zu diesem Bild mit zahlreichen Päckchen von Bären-, Elch-, Hirsch- und Wildschweinfleisch.

One of the many reasons I hunt! Moose, bear, elk and wild boar fill my family's freezer!One of the many reasons I hunt! Moose, bear, elk and wild boar fill my family's freezer! pic.twitter.com/vqrpEwtmM4— Tim Brent (@Brenter37) 16. September 2018

