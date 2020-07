Massensterben von Elefanten in Botswana

Hunderte von Elefanten sind in den letzten zwei Monaten in Botswana gestorben. Laut dem Biologen Dr. Niall McCann sind im Okavango Delta seit Mai über 350 Dickhäuter tödlich verendet. Doch was hat das Massensterben im afrikanischen Nationalpark verursacht? Ihr Tod ist bislang ein Mysterium. Nach Angaben der Regierung stehen die Ergebnisse der Labor-Tests immer noch aus und sind erst in den nächsten Wochen zu erwarten, wie es laut BBC> heißt.

Im südostafrikanischen Land lebt ein Drittel der Elefantenpopulation Afrikas. Laut McCann, der für die britische Nicht-Regierungsorganisation National Park Rescue arbeitet, haben sie das Massensterben bei einem Flug über dem Okavango Delta im Mai das erste Mal bemerkt. Während des dreistündigen Flugs entdeckten sie über 169 tote Elefanten. «Ein so großes Massensterben hat es noch nie gegeben – außer bei schweren Dürreperioden, was dieses Jahr aber nicht der Fall ist», sagt McCann. Seither sind es nur noch mehr geworden.

Wilderer bedrohen Elefantenpopulation

Auch Wilderer seien nicht dafür verantwortlich, da alle Elefanten ihre Stoßzähne noch hatten. Wilderer, die in Afrika für die Ausrottung von Tierarten wie Nashörner verantwortlich sind, verwenden oft Cyanide – ein Gift, das Blausäure enthält – um die Tiere zu töten. Werde dies verwendet, sterben sämtliche Tierarten in der betroffenen Region, was hier auch nicht der Fall war. «Es sind nur Elefanten gestorben, keine anderen Tierarten», so McCann.

Letztes Jahr waren aufgrund von einer natürlichen Anthrax-Vergiftung in Botswana 100 Elefanten gestorben. Der Schadstoff Anthrax kommt natürlicherweise in Böden vor, doch laut Experten soll auch das nicht den Tod der über 350 Elefanten ausgelöst haben.

Krankheit könnte auf Menschen übergehen

Auch die Art, wie die Elefanten verendet sind, stimmt Biologen skeptisch. Demnach seien die Elefanten einfach flach auf ihr Gesicht gefallen. Bei anderen Elefanten wurde beobachtet, wie sie wild im Kreis umherliefen, was laut McCann auf ein neurologisches Problem hinweisen könnte.

Dass eine unbekannte Krankheit das Massensterben verursacht haben könnte, beunruhigt die Wissenschaftler. Sie stellen die Vermutung an, es könnte sich um eine Krankheit handeln, die auch auf den Menschen übergehen könnte. Problematisch könnte es vor allem sein, wenn der Auslöser auf den Boden oder Wasserquellen zurückzuführen ist. «Es ist ein Desaster für uns Naturschützer, es könnte aber auch zu einer Krise fürs Gesundheitswesen werden», so McCann.

