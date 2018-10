Frau auf Streetview beim Fremdgehen erwischt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Peruaner wollte zu einer bekannten Brücke in Lima fahren. Um sicher zu sein, dass es die richtige Brücke war, ging der Mann auf Google Street View, um den Standort zu überprüfen, wie Telemundo schreibt. Beim virtuellen Spaziergang in der Gegend stieß er auf das Bild einer Frau, die auf einer Bank saß. Ein Mann hatte den Kopf in ihren Schoss gelegt.

Pedro klickte auf den Pfeil, um näher heranzukommen, und bemerkte, dass die Person, die das Haar des Mannes streichelte, die gleiche Kleidung trug wie seine Frau.

Imágenes en Google Maps causan un divorcio https://t.co/HGwSFzwGDQ pic.twitter.com/nMvRmDB55u— El Siglo de Durango (@SigloDurango) 10. Oktober 2018

Wie auf der Website angegeben, ist das Bild bei Google Streetview nicht neu: Es wurde im Oktober 2013 aufgenommen. Der Peruaner stellte seine Frau daraufhin zur Rede. Sie gab zu, eine Affäre zu haben. Darauf habe sich das Paar scheiden lassen.

