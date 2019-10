Tesla fängt Feuer und brennt völlig aus

Ein Elektroflitzer des US-Herstellers Tesla hat am heutigen Freitagvormittag bei Kitzbühel in Österreich nach einem Verkehrsunfall Feuer gefangen und ist komplett ausgebrannt.

Gleich drei Feuerwehren waren im Einsatz. Den Einsatzkräften gelang es schließlich, den brennenden Wagen auf der Bundesstraße erfolgreich abzulöschen.

Der Wagen dürfte von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht sein. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch nicht bekannt.

Der 57-jährige Fahrer war ersten Informationen zufolge bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehren von Passanten aus dem Wrack gezogen worden. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber «Christophorus 4» ins Bezirkskrankenhaus St. Johann geflogen.

Erster Einsatz für Spezialcontainer

Auch die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Schwaz wurde von der Leitstelle gegen 9.27 Uhr zur Unterstützung hinzu alarmiert. Diese rückte mit zwei Mann und ihrem erst im März diesen Jahres in Dienst gestellten Spezialcontainer für Elektroautos an. Der Tesla in Kössen war das allererste Elektrofahrzeug, bei dem der sogenannte Abrollbehälter «Elektrobrand» in seiner eigentlichen eigentlichen Bestimmung zum Einsatz kam.

Es handelt sich dabei um einen Container, der von einem Entsorgungsunternehmen gespendet worden war, und so umgebaut wurde, dass er sicher mit Wasser geflutet werden kann. Das betreffende Elektrofahrzeug wird darin so lange gekühlt, bis ein Überhitzen der Batterie nicht mehr möglich ist.

Tesla steht jetzt in Schottergrube

Wie lange das dauert? «Oft Tage oder Wochen», erklärt Feuerwehr-Pressesprecher Bernhard Brandl auf Anfrage von unseren Kollegen bei «Heute.at». Er bezieht sich dabei aus Erfahrungsberichten von Kollegen aus Deutschland. In Österreich ist der Spezialcontainer noch ein Novum.

Auch der abgebrannte Tesla wurde mit einem Bagger in den Abrollbehälter verladen und darin kaltgestellt. Der Container wurde von der Feuerwehr Schwaz an einem sicheren Ort – in konkreten Fall eine Schottergrube – geparkt. Er soll nun über die nächsten Tage von den Feuerwehrleuten vor Ort überwacht werden.

(L'essentiel)